Bon Iver anuncia triple concierto en Méjico

La banda norteamericana Bon Iver ha anunciado “Days Have No Number”, un concierto triple a lo largo de cuatro días en el Hard Rock Hotel Riviera Maya de Méjico. Las fechas escogidas comprenden del 21 al 25 de enero de 2018 y ya han comunicado que tocarán tres sets completos.

Además, esta serie de directos contará con las colaboraciones de artistas y grupos tales como: Sylva Esso, Francis and the Lights, His Golden Messenger, Megaufaun’s Phil Cook y muchos otros. A lo largo de este evento la música no será la única protagonista pues habrá talleres clases de yoga y muchas otras actividades para los asistentes. La banda comenzará una gira por Europa el próximo mes y ya han confirmado todas y cada una de las paradas que llevarán a cabo.