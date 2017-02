Bob Dylan sacará un triple álbum de canciones clásicas americanas

El nuevo álbum de Bob Dylan, el número 38 de sus trabajos de estudio, saldrá a la venta el próximo 31 de marzo y consta de un triple disco con un total de 30 canciones de versiones de artistas y compositores estadounidenses clásicos.

El icónico compositor, que recibió el Premio Nobel de Literatura a finales del año pasado, no cesa en su actividad, y tras Fallen Angels, publicado el pasado mes de mayo, nos ha sorprendido con la noticia del lanzamiento de este triple álbum llamado Triplicate, en el que como ya hemos dicho interpretará 30 canciones de compositores estadounidenses.

Para el lanzamiento de Triplicate, Dylan y su banda se reunieron en los estudios Capitol de Hollywood para hacer una selección de los temas que incluiría el recopilatorio, y sabemos que contará con canciones como Once Upon A Time de Charles Strouse y Lee Adams, As Time Goes By de Harold Hupfield , y The Best is Yet to Come de Cy Coleman y Carolyn Leigh. También incluye temas de Frank Sinatra, September of My Years, y Billie Holiday, Day In, Day Out.

Cada uno de los tres discos se titulan individualmente: El disco 1, Til the Sun Goes Down, el disco 2, Devil Dolls y el disco 3 Comin’ Home Late.

El cantante, fascinado por la música y tradición de la historia americana, ya había incluido otros clásicos en álbumes anteriores como Fallen Angels (2016) y Shadows In The Night (2015), que cosecharon grandes éxitos y llegaron a estar nominados en los Premios Grammy.

Antes de que Triplicate vea la luz, Dylan ya ha compartido un adelanto de este álbum. Se trata de la versión del I Could Have Told You de Frank Sinatra, que os dejamos a continuación.

Podréis escuchar canciones de este Triplicate en la próxima gira de Dylan por Reino Unido e Irlanda, que está programada para comenzar en mayo en Cardiff. Os dejamos las fechas a continuación por si hay alguien afortunado que está por allí y puede aprovechar esta gira.

3 de May0 2017 – Motorpoint Arena, Cardiff

4 de Mayo 2017 – BIC, Bournemouth

5 de Mayo 2017 – Motorpoint Arena, Nottingham

7 de May 2017 – Clyde Auditorium, Glasgow

8 de Mayo 2017 – Echo Arena, Liverpool

9 de Mayo 2017 – SSE Arena Wembley, London

11 de Mayo 2017 – 3Arena, Dublín