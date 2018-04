Bob Dylan canta al amor homosexual en un nuevo recopilatorio

Universal Love es el nombre del proyecto fundado por la cadena hostelera MGM Resorts International, con el objetivo de dar visibilidad en la música al amor homosexual.

Entre otros artistas, Bob Dylan ha participado en este álbum recopilatorio que busca reinventar temas amorosos como posibles canciones de boda para parejas del mismo sexo. Para ello, el veterano artista ha grabado una nueva versión de la canción popular de 1929, She’s Funny That Way, cambiando el pronombre femenino “she” en el título por el masculino: He’s Funny That Way.

Siete colaboraciones

Este álbum ha contado también con la colaboración de artistas como St. Vincent, con una cover de And Then He Kissed Me de los Crystals (bajo el nombre And Then She Kissed Me); Kesha, con una cover de Janis Joplin; el líder de Death Cab for Cutie Ben Gibbard, con I Love Him de los Beatles o Kele Okereke (Bloc Party) con una versión de My Guy de Temptations.

Aquí puedes escuchar el álbum al completo: