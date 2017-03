BNQT nos presenta nuevo tema: “Unlikely Force”

La superbanda formada por Eric Pulido, McKenzie Smith, Joey McClellan y Jesse Chandler de Midlake junto con los cantantes Ben Bridwell de Band of Horses, Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Jason Lytle de Grandaddy y Fran Healy de Travis acaba de lanzar su nuevo tema Unlikely Force adelanto del primer trabajo de estos BNQT, Volume 1.

Este disco de debut saldrá el próximo 28 de abril a través de Dualtone/Bella Union y siguiendo con el tono del primer single del disco, tendrá un regusto a la música de los 70. Un sonido que mezcla westcoast, AOR, soft rock y que recuerda a Hall and Oates, Steely Dan o Chicago. Según la banda, Unlikely Force fue el primer tema sobre el que trabajaron como proyecto musical. Al ver que el estilo sobre el que pivotaba la canción tenía ese toque setentero tan clásico se dieron cuenta de que la mejor opción a las voces era la de Ben Bridwell de Band of Horses, cuyo timbre de voz y forma de cantar encajaba como un guante.

A partir de este tema BNQT ha ido creando el sonido que dará forma a este primer volumen de canciones que albergará su debut, un disco que por lo escuchado tiene muchos puntos en común a otra superbanda como Liv, el proyecto de Lykke Li.