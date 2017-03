Blondie comparte “Long Time”, un nuevo tema de “Pollinator” escrito por Blood Orange

Blondie sigue desvelando más datos y nueva música sobre el que será su próximo disco Pollinator y que se publicará el próximo día 5 de mayo. Ahora, la banda ha compartido un adelanto de este nuevo trabajo, el tema titulado Long Time, a través de Youtube, Spotify y demás redes sociales.

Long Time es un tema escrito por Dev Hynes, más conocido por su nombre artístico Blood Orange y que se ajusta como un guante al estilo de Blondie sabiendo capturar perfectamente el sonido y la idiosincrasia compositiva de la mítica banda neoyorquina.

Pollinator será el nuevo trabajo de Blondie, un disco que cuenta con un gran número de colaboraciones y temas escritos por otro artistas como este Long Time, así, entre las colaboraciones, podemos encontrar las de Johnny Marr, guitarrista de The Smiths en el tema My Monster y que ya pudimos escuchar anteriormente, Laurie Anderson, Charli XCX, Sia, Joan Jett, Dave Sitek de Tv on The Radio en el tema Fun, también lanzado con anterioridad, o el de Nick Valensi de The Strokes.

Este disco es el decimoprimer trabajo de la banda y el quinto tras el retorno de Blondie al panorama musical en 1999 con No Exit. El disco viene acompañado de un tour mundial pero que, de momento, no va a pasar por nuestro país.