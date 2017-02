Blackisback Weekend celebra su sexta edición

Los próximos días 17 y 18 de junio de 2017, el festival Blackisback Weekend vuelve por sexto año a Madrid, celebrándose concretamente en el Patio Central del Centro Cultural Conde Duque de Madrid, repitiendo de este modo su ubicación del pasado año. Pero no solo conocemos las fechas y ubicación, sino también los primeros nombres del cartel, que serán Vintage Trouble (Estados Unidos), Tito Ramírez (España) y Marta Ren & The Groovevelts (Portugal).

Recordemos que Blackisback es un festival dedicado a la música negra e ideado para disfrutar con toda la familia gracias a la oferta de ocio y gastronomía diurna y a los precios especiales para los menores de edad. Desde su nacimiento en 2012, Black is Back se ha esforzado en traer a Madrid a los artistas legendarios de este estilo de música, a los más aplaudidos en la actualidad junto a las bandas nacionales de más calidad y nuevas promesas. Y es que, a lo largo de sus cinco anteriores ediciones, por Black Is Back han pasado artistas de la talla internacional de Irma Thomas, Eli “Paperboy Reed”, Charles Bradley, Martha Reeves & The Vandellas y The Impressions y nacionales como Aurora and The Betrayers, Freedonia, The Excitements y Lisa and the Lips.

No te pierdas las edición de este año y hazte con tus abonos en www.wegow.com por un precio de 40€, eso sí, con entrada gratuita para niños de hasta 12 años.