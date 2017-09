Black Rebel Motorcycle Club vuelven enérgicos con “Little Thing Gone Wild”

2013 fue el año en el que se editó la última referencia discográfica del trío de San Francisco. Con aquel Specter At The Feast estuvieron hasta tres años de gira. Ahora, casi un lustro después, vuelven a ser noticia gracias al anuncio del que va a ser su séptimo LP, Wrong Creatures. Para promocionarlo, han colgado un estimulante primer adelanto titulado Little Thing Gone Wild del que promete ser uno de los álbumes del primer trimestre de 2018, ya que se lanzará el próximo 12 de enero.

El álbum ha sido producido por Nick Launay y saldrá al mercado bajo el sello Abstract Dragon. Aun así, ya está disponible la reserva del mismo a través de la página web de Black Rebel Motorcycle Club. En cuanto a fechas de conciertos la banda tiene programada una gira europea de octubre a diciembre sin parada en España, además de empezar el año con un tour por Estados Unidos. Sin embargo, no sería de extraña que a lo largo del año que viene aparecieran en algún cartel festivalero de este país.