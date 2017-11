Black Rebel Motorcycle Club, los autores de aquel álbum (Take Them On, On Your Own) que redefinió el punk rock estadounidense en 2003, regresarán el próximo 12 de enero con un nuevo álbum de estudio. Será el primer trabajo de la banda en cuatro años, desde Specter at the Feast (Co-op, 2013), período de tiempo en el que han tenido que lidiar también con problemas como la operación cerebral a la que se vio sometida su baterista Leah Shapiro. Una enfermedad que les ha llevado a un estado anímico que se verá reflejado en las letras del disco.

“Me encuentro escribiendo mucho sobre la muerte. Estoy conversando con la muerte, algo que suena oscuro. Para mí, humor negro”, declara el cantante y bajista Robert Levon Been en la nota de prensa.

Octavo álbum de estudio de la formación californiana, el sonido de Wrong Creatures, según el propio Been, será una extensión del que les ha definido a lo largo de este siglo. Una colección de doce canciones precedida por los sencillos King of bones, Little thing gone wild y Haunt.

Black Rebel Motorcycle Club estarán actuando en 2018 en el Mad Cool Festival, que se celebrará del 12 al 14 de julio. Os dejamos con la lista de canciones de este nuevo trabajo a continuación:

1.DFF

2.Spook

3.King of Bones

4.Haunt

5.Echo

6.Ninth Configuration

7.Question of Faith

8.Calling Them All Away

9.Little Thing Gone Wild

10.Circus Bazooko

11.Carried From The Start

12.All Rise