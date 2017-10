Björk comparte portadón y fecha de publicación de su nuevo disco

De nuevo, Björk vuelve a ser noticia por razones musicales, y no podría haberlas mejores, ya que acaba de anunciar que su noveno disco saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre bajo el título Utopia. recientemente, habíamos podido escuchar su nuevo single The Gate, y ahora descubrimos el resto de detalles del álbum, entre los que destaca la increíble portada realizada por Jesse Kanda en la cual nos ofrece su particular visión de la artista islandesa, prácticamente irreconocible como podéis comprobar a continuación:

utopia is coming out 24nov. cover by the talented jesse kanda . jupiterian gratitudes to arca for the musicmaking ! hope you like it , björk pic.twitter.com/77G8rnwmM0

— björk (@bjork) October 31, 2017