Björk, Arctic Monkeys y Nick Cave encabezan el Primavera Sound

Por fin, después de tanta espera y expectativas, el Primavera Sound ha desvelado la totalidad de su cartel. En un vídeo situado en el universo western, han ido apareciendo nombres entre los que destacan, además de Björk, Arctic Monkeys y Nick Cave and The Bad Seeds, Migos, The National, Lorde, The War on Drugs, A$AP Rocky…

Pero, como ya había pasado en otras ediciones del festival barcelonés, lo que hace tan especial el line-up son la gran cantidad de nombres de grupos, que no son cabezas de cartel, pero que lo podrían ser perfectamente. Como por ejemplo Arca, Ariel Pink, Beach House, Belle & Sebastian, The Black Madonna, CHVRCHES, Haim, Father John Misty, Fever Ray, Four Tet, Floating Points, Kelela, Haim, DJ Koze, Lykke Li, Panda Bear, Thundercat, Tyler The Creator, Unknown Mortal Orchestra, Vince Staples…

También, apostando por el talento nacional con artistas de aquí como C. Tangana, Bad Gyal, Capullo de Jerez, El Último Vecino, F/E/A, Fermin Muguruza, Ganges, Hinds, Holy Bouncer, Intana, John Talabot, La Banda Trapera Del Río, Maria Arnal i Marcel Bagés, Mujeres, Nat Simons, Nightcrawler, North State, Olympic Flame, Oso Leone, Playback Maracas, Puput, Texxoco, Xavier Calvet, Za!, The Zephyr Bones…

Aquí os dejamos el vídeo: