BIME Live presenta su nueva edición con grandes nombres como Aphex Twin o Editors

Aunque parece que queda mucho para el otoño, en BIME Live 2018 han decidido poner los motores en marcha y anunciar sus primeras confirmaciones, que por cierto, son de relumbrón. Aphex Twin, MGMT, Nina Kraviz y Editors lideran esta primera tanda de nombres para la edición que se celebrará los días 26 y 27 de octubre en el BEC de Bilbao. Además, ya se presenta la programación de Gaua, el espacio que BIME Live dedica la mejor música de baile y para el que precisamente han anunciado a la reina rusa de la electrónica Nina Kraviz como gran primer atractivo.

Pero son muchos más los nombres que podremos disfrutar este mes de octubre en Bilbao: Slowdive, Stephen Malkmus and The Jicks, Belako, Kurt Vile and the Violators, Unknown Mortal Orchestra, Damien Jurado o VULK son algunos de los nombres que nos esperan, mientras que en Gaua también destacan Daniel Avery, Mumdance, C. P. I. y Alain Elektronische.

Los abonos ya están a la venta a través de la página web del festival por 60 € más gastos, en una oferta que dura hasta el 18 de julio incluido.