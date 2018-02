Billy Corgan (Smashing Pumpkins) afirma que “no es el momento” de hablar sobre la ausencia de D’Arcy Wretzky

Aunque claramente el retorno de Smashing Pumpkins es una de las noticias musicales del año, y eso que este 2018 no ha hecho más que empezar, la ausencia en la misma de su bajista original D’Arcy Wretzky sigue siendo un importante nubarrón para la alegría de los fans más fieles de la banda estadounidense.

Después de los cruces de declaraciones, mensajes y demás, Billy Corgan ha hecho un intento, insuficiente al menos en nuestra opinión, de zanjar el tema diciendo que “no es el momento” para hablar sobre la ausencia de Wretzky. Sinceramente, no entendemos muy bien a qué se refiere, ya que no hay mejor momento que ahora que acaban de anunciarlo, ¿o no os parece?

La conversación se produjo durante una entrevista para una radio local en Chicago, cuando el presentador, que es además amigo personal o al menos una persona bastante cercana a Corgan, aseguró saber de primera mano que el cantante estaba emocionado por la oportunidad de volver a juntarse con viejos amigos como James Iha, quien sí participará de la reunión, o la propia Wretzky, para después preguntarle si se sentía decepcionado o triste por lo ocurrido con ella en las últimas semanas.

Sin embargo, Corgan no quiso contestar o hablar sobre ello, asegurando que “hay un momento y un lugar para todo, y este simplemente no es el momento“.

Gira de reencuentro de Smashing Pumpkins

Mientras llega ese momento y no perdemos la esperanza de que Wretzky llegue a participar de algún modo en esta gira, Corgan, el guitarrista James Iha, el baterista Jimmy Chamberlin y Jeff Schroeder se preparan ya para la gira Shiny And Oh So Bright, que comenzará en Glendale , Arizona el 12 de julio y recorrerá los Estados Unidos hasta el 7 de septiembre, terminando en Boise, Indiana.