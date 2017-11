Bikini Kill reaparecen por sorpresa después de 20 años

Desde su separación en 1997, Bikini Kill no habían vuelto a actuar juntas hasta este fin de semana, cuando participaron en la fiesta de lanzamiento de un libro sobre el disco de debut de The Raincoats interpretando su canción For Tammy Rae.

Tobi Vail, Kathi Wilcox y Kathleen Hanna volvieron a reunirse de esta forma sobre un escenario 20 años después para sorpresa de los asistentes e incluso la autora del libro, que no sabía que esto iba a ocurrir.

No fue el único momento mágico de la noche, ya que Palmolive, nombre artístico de la española Paloma Romero y quien fuera baterista original de The Raincoats, actuó junto a su antigua banda por primera vez desde el año 1979. Por tanto, fue una noche inolvidable para muchos de los asistentes. Afortunadamente, existe algún testimonio gráfico de la reunión, que os dejamos a continuación…