Beyoncé lidera las nominaciones a los premios NME 2017

Ya han sido anunciados los nominados a los premios NME en su edición 2017 y el proceso de votación popular ha empezado oficialmente. La reina indiscutible de la música pop, Beyoncé, lidera la lista con cinco nominaciones: Mejor artista internacional, Mejor álbum, Mejor vídeo, Mejor momento musical del año y Héroe del año.

Seguidamente, la agrupación The 1975, Skepta, Bastille, y Christine and The Queens acumulan cada uno cuatro nominaciones, mientras que Adele, Kanye West y Wolf Alice han alcanzado tres respectivamente. Los resultados de las votaciones se darán a conocer el próximo 15 de febrero en el O2 Academy de Londres, donde además se llevará a cabo la ceremonia de premios.

La lista de nominados a continuación:

Mejor banda británica

Wolf Alice

The 1975

Bastille

Years & Years

Biffy Clyro

The Last Shadow Puppets

Mejor banda internacional

Tame Impala

Kings Of Leon

Green Day

Metallica

A Tribe Called Quest

Tegan and Sara

Mejor artista masculino británico

Skepta

Zayn Malik

Kano

Jamie T

Michael Kiwanuka

Richard Ashcroft

Mejor artista femenina británica

Dua Lipa

Adele

Charli XCX

MIA

Kate Tempest

PJ Harvey

Mejor artista masculino internacional

Kanye West

Drake

The Weeknd

Frank Ocean

Kendrick Lamar

Chance The Rapper

Mejor artista femenina internacional

Sia

Lady Gaga

Beyoncé

Solange

Christine & The Queens

Tove Lo

Mejor nuevo artista

Blossoms

Zara Larsson

Sunflower Bean

Christine and The Queens

Dua Lipa

Anderson .Paak

Mejor álbum

Kanye West – The Life Of Pablo

– The Life Of Pablo Skepta – Konnichiwa

– Konnichiwa The 1975 – I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It

– I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It Radiohead – A Moon Shaped Pool

– A Moon Shaped Pool Bastille – Wild World

– Wild World Beyoncé – Lemonade

Mejor sencillo

Tove Lo – Cool Girl

– Cool Girl Charli XCX – After The Afterparty

– After The Afterparty Skepta – Man

– Man Bastille – Good Grief

– Good Grief The 1975 – Somebody Else

– Somebody Else Christine And The Queens – Tilted

Mejor banda en directo

Bastille

Slaves

The 1975

Bring Me The Horizon

Christine And The Queens

Wolf Alice

Mejor vídeo

Kanye West – Famous

– Famous Beyoncé – Formation

– Formation Radiohead – Burn The Witch

– Burn The Witch Slaves – Consume Or Be Consumed

– Consume Or Be Consumed Rat Boy – Get Over It

– Get Over It Wolf Alice – Lisbon

Mejor festival

Glastonbury

Reading & Leeds

Download

Isle Of Wight

Primavera

V Festival

Mejor documental musical

Oasis: Supersonic

Nick Cave And The Bad Seeds’ One More Time With Feeling

Sing Street

Gimme Danger

The Rolling Stones Havana Moon

The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years

Mejor momento musical del año

Bring Me The Horizon invaden la mesa de Coldplay en los NME del 2016

invaden la mesa de en los NME del 2016 El tributo de Coldplay a Viola Beach en Glastonbury

a en Glastonbury El lanzamiento de Lemonade de Beyoncé

Skepta gana el Mercury Prize

gana el Mercury Prize El concierto de Pete Doherty en el Bataclan en París

en el Bataclan en París Novedades musicales de The Stones Roses después de 20 años

Héroe del año