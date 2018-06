Beyoncé lanza “EVERYTHING IS LOVE”, nuevo álbum junto a su marido Jay-Z

Habitualmente los fines de semana están libres de sorpresas, pero Beyoncé y Jay-Z han decidido que nuestro domingo no fuera como otro cualquiera, y es que hoy se ha estrenado su esperado álbum colaborativo. Jay-Z dejó constancia de su existencia meses atrás en una entrevista con el New York Times, donde afirmaba que las primeras ideas nacieron mientras preparaban Lemonade y 4:44, y al fin lo tenemos entre nosotros.

La pareja aparece en EVERYTHING IS LOVE acreditada como The Carters en esta nueva publicación de nueve canciones que de momento sólo se puede escuchar a través de Tidal (la plataforma de streaming del propio Jay-Z). Si no estás registrado y quieres escuchar algo más que breves snippets, de momento tendrás que conformarte con ver el vídeo de APESHIT, una elegante producción audiovisual que tiene lugar en el Louvre. En lo que respecta al tema, uno puede percibir cierta rabia lírica (Jay-Z le dedica unas palabras a los Grammy) y melódica, al apostar por sonoridades más urbanas, incluyendo algún jugueteo vocal en la línea del trap, probablemente culpa de la aparición de Migos y Pharrell en los creditos.

Este álbum nace como terapia de la pareja y resulta fácil pensar que busca ser una comunión de estilos: tenemos el toque soul y poderío vocal de Beyoncé acompañada de partes más urbanas y electrónicas más asociadas a Jay-Z. Para sacarles de su zona de confort, han contado con diferentes colaboradores. A los anteriores ya mencionados habría que sumar a Ty Dolla $ign, Nav o David Sitek de TV on the Radio.

Recordemos que Beyoncé y Jay-Z están embarcados en una gira juntos, OTR II, que sin duda aprovecharán para presentar este nuevo material. Tendrán parada en Barcelona el próximo 11 de julio.