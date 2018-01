Beth Ditto actuará el 6 de junio en Madrid

Tras 17 años a la cabeza de unos de los grupos de indie rock más populares, Gossip, Beth Ditto se presenta por primera vez en solitario con su nuevo disco Fake Sugar. El próximo 6 de junio la cantante estadounidense actuará en la sala Joy Eslava de Madrid, el único show que habrá en nuestro país.

Las entradas se podrán adquirir el viernes 19 de enero a partir de las 10 de la mañana, a través de la página web de Doctor Music. Otros sitios donde se podrá obtener son Fnac, Carrefour y Halcón Viajes, así como Ticketmaster. El precio de la entrada es de 25 euros.

Cantante polifacética

Beth Ditto comenzó su carrera con la banda Gossip en 1999. Sin embargo, no tuvieron reconocimiento internacional hasta que el sencillo Standing in the Way of Control fue utilizado en el anuncio de una de las series británicas más populares, Skins.

En 2011, su cantante principal publicó su primero EP en solitario. Pero, no fue hasta el año pasado que se lanzó el álbum llamado Fake Sugar. Este cuenta con doce temas entre los que se encuentran Fire, We Could Run o In and Out.

A parte de Gossip y su debut en solitario, Ditto ha grabado con artistas como Blondie y Cerrone. Asimismo, ha incursionado en el mundo de la moda siendo modelo para Marc Jacobs o colaboradora con Jean Paul Gaultier. Y es que la voz de la cantante es tan poderosa que ha sido comparada con Etta James y la legendaria Janis Joplin.