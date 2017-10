Berri Txarrak presentan “Infrasoinuak”, single de adelanto de su nuevo disco

Uno de los grupos más potentes de la escena actual está de vuelta con su nuevo disco. Los navarros Berri Txarrak nos presentan Infrasoinuak (Infrasonidos), como primer adelanto del que será su homónimo nuevo disco, que ha sido producido por Bill Stevenson y Jason Livermore, colaboradores de bandas como Black Flag, Descendents o Lemonheads, entre muchas otras.

Según la banda, que por cierto estrenará su propio sello Only In Dreams con este lanzamiento, esta canción hace referencia a esas “llamadas de alarma que están ahí pero no queremos escuchar, sonidos que nos llegan para los que no prestamos la debida atención”.

Disfrutemos de este primer adelanto hasta que llegue el disco completo, previsto para el viernes 24 de noviembre. Y gracias a la banda, también podemos ofreceros la letra de la misma tanto en euskera como en castellano, para que podáis prepararos para corearla en sus conciertos…

‘INFRASOINUAK’ letra:

Badatoz infrasoinuak

somatzen ez ditugunak

itsasoan zehar

lanerako baldintza eskas eta makur horietan

edota eskoletan bide eginaz

Zein da gai infrasoinuak entzuteko

behingoz aintzat hartzeko

zein da gai su artifizialak tarteko

arreta jartzen hasteko

Hor daude infrasoinuak, hor daude

futbolarien orrazkera nazikaran

nire kontraesanekin eraiki dudan

leihorik gabeko dorrean

gizonezko hegemoniko txurion jarreran

Troyako smartphonetan

makrozenbakien ifrentzuan

Zein da gai infrasoinuak entzuteko

behingoz aintzat hartzeko

zein da gai su artifizialak tarteko

arreta jarri eta adi egoteko

Kea ugari, surik ez

kea ugari baina ez zarela zu

itto-hurren zabiltzana… ala zer diozu?

Mundu guztia korrika dabilela ere ikusten dut

ezin asma lasterketa den

iduri du ihesaldi kolektibo bat

Zein da gai infrasoinuak entzuteko

behingoz aintzat hartzeko

sendagai ala birus aukeratzeko

ilunpean argitzen hasteko

Argia izateko

*************

‘INFRASONIDOS’ (traducción letra cast.)

Ya llegan los infrasonidos

aquellos que no podemos llegar a sentir

a través del mar

en las condiciones ínfimas para el empleo

o abriéndose camino en las escuelas

Quién es capaz de escuchar los infrasonidos

de tenerlos en cuenta de una vez

quién es capaz, con estos fuegos artificiales de por medio

de empezar a prestar la debida atención

Ya llegan los infrasonidos, ya llegan

en el peinado pseudo-nazi de los futbolistas

en la torre sin ventanas que he construido con mis contradicciones

en nuestro comportamiento como hegemónicos hombres blancos

en los smartphones de Troya

detrás de las macrocifras

Quién es capaz de escuchar los infrasonidos

de tenerlos en cuenta de una vez

quién es capaz, con estos fuegos artificiales de por medio

de empezar a prestar la debida atención

de estar atento/a

Mucho humo y nada de fuego, mucho humo,

sin embargo no eres tú quien está a punto de ahogarse…

o tal vez sí, ¿Qué opinas?

No dejo de ver a gente correr sin parar

no acierto a entender si se trata de una carrera

o más bien una huída colectiva

Quién es capaz de escuchar los infrasonidos

de tenerlos en cuenta de una vez

de elegir entre cura o virus

de arrojar algo de luz en la oscuridad

de ser luz