Belly presenta un adelanto de lo que será Dove, su primer disco en 23 años

El año pasado los fans de Belly, el proyecto de Tanya Donelly, la ex-The Breeders y Throwing Muses que gozó de un relativo éxito entre los fans del indie pop durante la década gloriosa de los 90, tuvimos la alegría de poder escuchar música nueva de la banda tras un hiato de 22 años.

Hoy descubrimos lo que parece ser el teaser de adelanto del próximo disco de la banda, Dove, cuyo lanzamiento está anunciado para el próximo 4 de mayo de este 2018. La canción, según ha publicado Stereogum, se titula Human Child y por los escasos 35 segundos que hemos podido escuchar, parece seguir la tónica de lo publicado en los anteriores trabajos de la banda. Es decir, guitarras que se refugian en el jangle y en el dream pop, pero que parecen anticipar ligeras descargas rockeras.

Belly publicó dos discos en los 90, Star, lanzado en 1993 y que contó con singles como Gepetto o Feed the Tree que llegó a ser número uno en Modern Rock Tracks Survey, haciendo que el trabajo llegara a ser disco de oro según datos de la RIAA. King, de 1995, fue un trabajo mucho mejor producido y con las canciones menos inmediatas y mejor construidas, del que destacaban canciones como Super-Connected, Seal My Fate, o Now, They’ll Sleep. Belly acabó disolviéndose un año después hasta el retorno el año pasado. 2018 será el año de la confirmación de esta vuelta con este Dove que tal vez pocos esperaban, pero que seguro que será una sorpresa y una muestra de que los 90 siguen más vivos que nunca.