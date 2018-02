Belly preparan su primer disco en 23 años

La banda norteamericana se formó en 1991 con el liderazgo de Tanya Donelly, miembro original de Throwing Muses y The Breeders. Después de 23 años sin publicar álbum alguno, Belly volverán a editar nuevo material el próximo 4 de mayo.

El grupo noventero ha aprovechado para rescatar el primer sencillo del trabajo. Shiny One forma parte de DOVE, junto a otras 10 composiciones.

‘Tracklist’ del LP

01 Mine

02 Shiny One

03 Human Child

04 Faceless

05 Suffer the Fools

06 Girl

07 Army of Clay

08 Stars Align

09 Quicksand

10 Artifact

11 Heartstrings

Tom Gorman y Paul Q. Kolderie se han encargado de las labores de producción de la tercera referencia de Belly. Donelly ha dado sus impresiones en un comunicado: “Tengo mucho afecto por Shiny One. Ha sido la primera canción que hemos hecho, completamente, entre todos -la bajista Gail Greenwood compuso el riff y el coro; el guitarrista Tom Gorman y yo escribimos la estrofa y el brillo; y las partes del batería Chris Gorman dieron forma a la dirección y el ambiente del tema-. Cuando la escucho, escucho a todos al mismo nivel.”