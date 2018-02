Belle & Sebastian quiere montar su propio crucero por el Mediterráneo

Belle & Sebastian está siendo actualidad últimamente por el lanzamiento de su ultimo trabajo How to Solve Our Human Problems, un triple EP que han ido publicando por partes, y ahora nos sorprenden una vez mas: la banda está planeando montar su propio crucero por el Mediterraáneo. Un viaje de cuatro días con salida desde Barcelona que tendría lugar en agosto del año que viene, pero antes quieren asegurarse de que su público estaría dispuesto a acompañarlos en esta aventura.

Para ello han publicado en sus redes sociales un cuestionario online para responder a algunas preguntas y conocer las preferencias de sus fans respecto al crucero, lugares donde les gustaría parar, precio que estarían dispuestos a pagar, bandas que les gustaría que los acompañaran o con quién irían.

La idea del crucero nace para rememorar el Bowlie Weekender, un festival organizado por Belle & Sebastian en Sussex (UK) en 1999, que originó el festival All Tomorrow’s Parties, donde les acompañaron grupos como Camera Obscura, The Flaming Lips o Mogwai.

Os dejamos el enlace de la encuesta por si queréis rellenarlo, ya que solo por contestarlo podéis ganar el triple EP How to Solve our Human Problems.

https://www.surveymonkey.com/r/BelleAndSebastianCruise

¿Vamos ahorrando para unas vacaciones musicales junto a Belle and Sebastian?