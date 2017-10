Belle and Sebastian estrenan canción y anuncian tres nuevos EPs

La banda escocesa ofrecía hace relativamente poco el videoclip oficial del single We Were Beautiful. Además adelantaban la idea de editar una ambiciosa trilogía en los próximos meses. Ahora, Belle & Sebastian han querido oficializarlo con el anuncio formal de las fechas de lanzamiento de los tres EPs, que llevarán por nombre How To Solve Our Human Problems.

Para promocionar estos trabajos, el grupo ha compartido el adelanto I’ll Be Your Pilot, perteneciente a la segunda parte de la trilogía. También han confirmado la presencia del mencionado tema We Were Beautiful, apareciendo este en la primera parte. Las fechas de salida son las siguientes: el 8 de diciembre la primera parte, el 19 de enero la segunda y el 16 de febrero la tercera. Esta última fecha se pondrá a disposición un box set recopilatorio, tanto en CD, como en vinilo.

En declaraciones a la NME, Stuart Murdoch, líder de la formación, ha comentado que las obran han sido autoproducidas y se han grabado en diferentes estudios de Glasgow. “Estuvo bien para nosotros y da la impresión de que podemos ser más aventureros y, sinceramente, lleva la música a todas las direcciones que queremos“, ha comentado Murdoch.

Los escoceses volverán a girar por Europa en 2018, en febrero y marzo concretamente; aunque de momento se desconoce si pasarán o no por España.