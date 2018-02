Belako y Fermin Muguruza, juntos en concierto en Donostia

Dos exponentes de la música vasca, un veterano como Fermin Muguruza y una joven y prometedora banda como Belako unirán fuerzas el 16 de junio en un multitudinario concierto en el Polideportivo J.A Gasca de Donostia.

En ambos, la actuación servirá para presentar sus trabajos más recientes: Render Me Numb, Trivial Violence, el tercer álbum de la banda de Mungia y B-Map 1917 + 100 de Fermin Muguruza, su nuevo proyecto junto a The Suicide of Western Culture.