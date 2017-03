Belako, Bearoid y Holy Bouncer actuarán en los Iberian Festival Awards

Cada vez está más cerca la celebración de la segunda edición de los Iberian Festival Awards, y hoy hemos conocido los nombres de los artistas que actuarán en directo durante la gala. Los elegidos han sido Belako, Bearoid y Holy Bouncer como representantes locales y D.A.M.A. y Udjat por parte de Portugal.

D.A.M.A. y Belako se han convertido en dos bandas de referencia en el panorama actual, y además ambas son finalistas de la categoría Best Live Performance (PT/ES). Bearoid, por su parte, aprovechará para promocionar su nuevo vídeo At Your Funeral, mientras que Holy Bouncer continuarán presentando su álbum debut Hippie Girl Lover. Udjat, por su parte, mostrará cómo son capaces de llevar la música tradicional al mundo.

La ceremonia se celebrará el 16 de marzo en el MACBA de Barcelona, y en ella se pretende galardonar a los artistas, festivales y empresas colaboradoras dentro del sector de los festivales, y que han sido de referencia dentro de la Península Ibérica en las siguientes categorías. Muy pronto, conoceremos a los ganadores: