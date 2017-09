Belako anuncian una ambiciosa gira mundial 

Después de confirmarse como una de las bandas jóvenes con mayor potencial del panorama nacional, Belako están dispuestos a conquistar los oídos de medio mundo. Por eso, tras haber protagonizado conciertos a ambos lados del charco en 2017, se embarcan en una ambiciosa gira con la que recorrerán el globo durante dos meses, actuando por primera vez en países como Corea del Sur, Estados Unidos o Rusia y recalando en ciudades en las que ya tienen una notable base de fans como Londres, Berlín o Ciudad de México.

Esta gira servirá para rodar su nuevo y esperado trabajo, Render Me Numb, Trivial Violence, un disco del que ya se han adelantado dos temas, Over The Edge y Render Me Numb.

Os dejamos todas las fechas a continuación:

IX / 21 MOSCÚ Bubo Club

IX / 23 MOSCÚ Aglomerat

IX / 27 TOKIO Cafe Lavanderia

IX / 28 TOKIO Three Club

IX / 30 SEÚL Cultural Tank

X/ 01 SEÚL Zandari Festa

X / 07 CIUDAD DE MÉXICO Unam

X / 13 CIUDAD DE MÉXICO Imperial

X / 20 LOS ANGELES Good Times

X / 28 SAN CRISTOBAL (MX)

X/ 29 TONALA (MX)

XI /10 CIUDAD DE MÉXICO Plaza Santo Domingo

XI / 11 CIUDAD DE MÉXICO Plaza Centenario

XI / 21 MÚNICH Cord Club

XI / 22 BERLÍN Bassy Cowboy Club

XI / 24 HAMBURGO Pooca Bar

XI / 25 FRANKFURT 11 er

XI / 26 DÜSSELDORF The Tube

XI / 29 LONDRES Hoxton Square

XII /01 EDIMBURGO The Mash House

XII /02 GLASGOW 13th Note Cafe