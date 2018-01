Beck vuelve a versionar “I’m waiting for the man”

En junio 2009 el artista Beck inició un proyecto, el Record Club. La intención de esta iniciativa era versiones un disco completo de otra banda o artista en un día. Desde 2010 se versionaron Songs of Leonard Cohen, Oar, Kick, Yanni Live at the Acropolis y The Velvet Underground & Nico.

Aparentemente a Beck disfruta tanto realizando la versión de The Velvet Underground que no ha podido esperar más para hacer una nueva versión, en este caso de I Am Waiting For The Man, canción que también versionó David Bowie en 1976.

Aunque ya hizo una cover de esta canción cuando realizó su versión de The Velvet Underground & Nico, en esta ocasión ha tratado el tema con mucha más sensibilidad. Dejando atrás una los ritmos y ruidos que sonaban de alguna forma secos, tajantes de la anterior vez. En esta ocasión ha hecho un trabajo más suave, con una melodía que fluye y que recuerda más al estilo de Bowie.