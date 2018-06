Beck vuelve a remezclar una canción de U2: “Love Is Bigger Than Anything In Its Way”

Después de que Beck fuese uno de los artistas invitados en la gira de conciertos de U2 para celebrar el 30º aniversario de su disco The Joshua Tree en 2017, sus caminos vuelven a juntarse una vez más. Ahora, el artista estadounidense ha publicado un remix de Love Is Bigger Than Anything In Its Way, una de las canciones incluidas en el último trabajo de la banda irlandesa, Songs of Experience.

No es la primera vez que Beck decides reinterpretar una canción de U2, ya que hace unos meses se unió a las hermanas Haim para hacer algo parecido con Lights of Home, que también podéis escuchar aquí.

Por su parte, U2 siguen embarcados en una de sus enormes e inabarcables giras mundiales, que en estos próximos meses les va a llevar por Estados Unidos y Canadá antes de volver a Europa, donde les esperan, entre otras, dos citas en el Wizink Center de Madrid los días 20 y 21 de septiembre.