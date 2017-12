Las actuaciones musicales en el programa de Jimmy Fallon no decepcionan. Esta semana tuvimos a St. Vincent y ahora podemos presenciar la visita de Beck, quien interpretó uno de los temas de su último trabajo Colors, el single Up All Night.

Este trabajo es el decimotercer álbum de estudio en la carrera del estadounidense y salió a la venta el pasado 13 de octubre. La canción nos encanta, y escucharla en directo mucho más. Disfrutadlo…