Beck explica por qué su nuevo disco no se ha publicado aún

Si no te explicas por qué todavía no has podido escuchar el nuevo disco de Beck a pesar de que llevas oyendo hablar sobre el mismo desde hace bastante tiempo, el propio artista ha ofrecido explicaciones al respecto.

A raíz de los recientes rumores que indican que el disco se titulará Colors y se publicará el 13 de octubre, Beck ha confirmado que este nuevo trabajo se ha retrasado más de lo esperado, ya que en realidad podría haberlo lanzado “hace un año o dos“.

Teniendo en cuenta el éxito cosechado por su último trabajo Morning Phase, con el que consiguió el Grammy al Mejor Disco del Año en 2014, hay grandes expectativas en torno a este nuevo álbum, y por eso ha preferido tomarse los preparativos con cierta calma. “Se trata de canciones complejas en las que trato de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. No son canciones retro pero tampoco son modernas. Conseguir que todo ello funcione de una forma unitaria sin que suene como un gran caos ha sido todo un reto“.

Por el momento, seguimos sin tener confirmación oficial de la fecha de salida pero, con estas declaraciones, sí que pensamos que el disco podría estar ya preparado y que tendremos noticias de Beck en los próximos meses.