Beck estrena una nueva canción llamada “No Distraction”, y es una maravilla

Estamos ansiosos por escuchar el nuevo álbum de Beck, del que pudimos conocer los detalles el pasado mes. Como ya os contamos en su día, su próximo trabajo llevará como nombre Colors, y parece que el título refleja perfectamente lo que vamos a poder encontrar en él, un disco ecléctico y lleno de diferentes matices y colores, tal y como hemos podido escuchar en temas como Up All Night, Wow, Dreams o la última hasta ahora Dear Life. Decimos la última hasta ahora, dado que durante el fin de semana en el programa de radio de Gary Calamar en la KCRW estrenó otra de las canciones que formarán parte de este Colors, llamada No Distraction y que podéis escuchar a continuación en el siguiente enlace a partir del minuto 20:14

Colors, como sabéis, es la continuación de su álbum Morning Phase de 2014 que además ganó el Grammy a Álbum del Año y, estará disponible a partir del 13 de octubre vía Capitol. Actualmente, Beck se encuentra de gira como telonero de U2 en los conciertos del 30º aniversario del Joshua Tree.

Estamos deseando escuchar este nuevo trabajo y ojalá la próxima noticia sea la de la visita de Beck por nuestro país con motivo de presentación de este maravilloso trabajo.