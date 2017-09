Beck comparte videoclip para el single ‘Up All Night’

Parece que el artista californiano se ha puesto las pilas en vías de promocionar su esperado nuevo trabajo, Colors, el sucesor del Morning Phase de 2014. Para ello, no solo ha regalado a sus seguidores dos primeros avances del mismo, sino que también ha querido presentar material visual para otro de ellos. Se trata del tema Up All Night, una canción que apareció en el conocido videojuego FIFA 17, y en cuyo videoclip aparece la actriz Solene Rigot en una aventura salvaje para rescatar a su compañero. Además la pieza está dirigida por la compañía CANADA.

Recuerden que en las últimas semanas Beck ya adelantó los sencillos No Distraction y Dear Life; aparte de Wow, canción que avanzó en el verano de 2016 con motivo de un álbum que se ha retrasado tanto que ha acabado por tener su fecha de publicación un año más tarde, en principio el 13 de octubre, y parece que está vez es la definitiva.