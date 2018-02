Beach House reeditan en vinilo su álbum ‘Devotion’

Parece que el año 2018 comienza cargado de aniversarios. Tras Nada Surf y Bon Iver, ahora Beach House ha anunciado la reedición de su segundo álbum, Devotion, para celebrar su décimo cumpleaños.

Devotion veía la luz el 26 de febrero de 2008, a través del sello Capard Records. Cuenta con temas como All The Years, Heart Of Chambers o You Came To Me. La reedición conmemorativa será en vinilo remasterizado para la reproducción a 45 revoluciones por minuto. Se trata de un pack de dos discos con un llamativo diseño dorado y blanco.

Además, el pack doble vendrá con un lyric poster escrito a mano por Victoria Legrand, cantante de Beach House. Se puede adquirir mediante una suscripción al servicio del portal Vinyl Me, Please, registrándose antes del próximo 9 de marzo.

Un año prometedor para Beach House

El dúo dream pop de Baltimore lanzarán su próximo y séptimo álbum esta primavera, tres años tras Thank Your Lucky Stars. Hace poco, presentaban un nuevo tema como adelanto, bajo el nombre de Lemon Glow. Además, Beach House han confirmado por ahora su única fecha en Europa como parte del cartel del próximo Primavera Sound. El dúo estará tocando el sábado 2 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.