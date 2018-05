Beach House presentan su nuevo disco en el programa de Jimmy Kimmel

Si la presencia de Florence and the Machine en el programa de Fallon ya nos ha dado suficientemente envidia, el hecho de que Jimmy Kimmel también haya tenido a Beach House de invitados musicales no hace sino crecer esa sensación.

En este caso, el dúo interpretó Drunk in LA, una de las canciones incluidas en su recién estrenado disco 7. Con este trabajo, Beach House vuelven después de que en 2015 publicasen nada menos que dos álbumes y en 2017 hiciesen lo mismo con una colección de caras b y rarezas.

Escucharemos sus canciones en directo en una nueva edición del Primavera Sound en unas pocas semanas, y después de verano tendremos nuevas oportunidades en la sala La Riviera de Madrid el jueves 27 de septiembre y en la sala Razzmatazz de Barcelona el viernes 28 de septiembre.