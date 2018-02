Beach House estrenan “Lemon Glow” y anuncian nuevo álbum

Beach House es otro de esos grupos que se suman a la celebración de San Valentín (un poco a última hora) estrenando un nuevo tema. Ya lo vimos con Ryan Adams y ahora lo vemos con el dúo de Baltimore, que han lanzado Lemon Glow, nuevo single que viene a anticipar su nuevo trabajo de estudio que se espera para algún momento de esta primavera.

Los ingredientes de la música del conjunto formado por Victoria Legran y Alex Scally siguen presentes: los teclados granulados e hipnóticos, las baterías electrónicas simples y los destellos aquí y allá que añaden luminosidad, sin embargo, bien es cierto que encontramos más agresividad con una línea de sintetizador algo más rota y una oscuridad creciente que termina por atraparte, alejándose de la ligereza de temas más icónicos como Myth o las guitarras distorsionadas de Sparks.

Visita al Primavera Sound

El anterior trabajo de estudio de Beach House, si no contamos la colección de caras B y rarezas que lanzaron el año pasado, lo tenemos que encontrar en 2015, cuando publicaron los brillantes Thank Your Lucky Stars y Depression Cherry. Al dúo de Baltimore lo podremos encontrar presentando su nuevo álbum en el Primavera Sound de este año, de momento no hay más fechas confirmadas.