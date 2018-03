Beach House detallan el lanzamiento de su nuevo álbum

El dúo formado por Victoria Legrand y Alex Scally continúa dando información a cuentagotas de su próximo trabajo de estudio. Beach House compartían esta madrugada el segundo adelanto del disco, y poco después se ha descubierto portada, fecha de publicación y título de la obra.

Hace un par de semanas, Beach House lanzaban el primer sencillo, Lemon Glow. Hoy ha sido el turno de Dive, segundo avance de uno de las referencias de pop más esperadas del curso. Además, las redes se han hecho eco de la revelación, en plataformas digitales como www.albumoftheyear.org, de los detalles más suculentos del álbum.

En primer lugar saldrá el próximo 11 de mayo, tres semanas antes de su actuación en el Primavera Sound de Barcelona. Por otro lado, la mera denominación 7 es la elegida para nombrar el compacto. Y, por último, se ha descubierto la portada y el repertorio de cortes de lo próximo de Beach House, que aterrizará vía Sub Pop.

Cubierta y ‘tracklist’ de 7

01 Dark Spring

02 Pay No Mind

03 Lemon Glow

04 L’Inconnue

05 Drunk in LA

06 Dive

07 Black Car

08 Lose Your Smile

09 Woo

10 Girl Of The Year

11 Last Ride

Este lanzamiento supondrá el séptimo esfuerzo de los estadounidenses, como bien precisa el título. El pasado año, Beach House publicaron una colección de caras b y rarezas, y recientemente, han reeditado en vinilo Devotion, de 2008.