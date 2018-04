El festival bilbaíno ha organizado un evento presentado por el dúo cómico Pantomima Full. Esta “rueda de prensa” ha servido para anunciar cómo la música llegará al centro de Bilbao en 2018. La habitual programación paralela del BBK Live evoluciona este año gracias a la incorporación de las fechas Night + Day, organizadas por The xx.

El acto se ha celebrado en las oficinas de Last Tour en Bilbao, a donde hemos podido acudir para presenciar el anuncio oficial de las festividades relacionadas con el BBK Live. Rodeados de canapés y bebidas, los humoristas Alberto Casado y Robert Bodegas han presentado, uno a uno, los vídeos de cada apartado. A destacar la falta de preparación de ambos para la cita, aunque no han perdido su particular sentido del humor.

Festival en el centro de Bilbao

En primer lugar, el BBK Live vuelve a montar el festival urbano Hirian. El próximo 26 de mayo, Bilbao La Vieja acogerá actuaciones de 22 propuestas de diversos estilos. Las bandas y artistas se dividirán en diferentes escenarios repartidos por la zona. Como novedad, la organización anuncia un aumento en el número de ellos y “sorpresas en otro tipo de escenarios”.

Este año la programación contará con directos muy heterogéneos. Desde ritmos trap (Mueveloreina), a soul de otra época (The Excitements), pasando por sesiones de reconocidos DJ-s como Pional o populares bandas nacionales como Mujeres o Trajano!. A ellos se suma el Mercado dosdemayo, “rastro de carácter bohemio y alternativo” que “celebrará un rastro especial música”. Además, los días 26 y 27 de mayo se celebrará la X Feria Internacional del Disco de Bilbao en la sala Bilborock.

Programación mañanera durante el festival

Lo comentado hasta ahora está, sobre todo, dirigido a la gente de Bilbao. Sin embargo, durante las jornadas del festival BBK Live volverán a celebrarse conciertos en las calles de Bilbao. Este año se añaden dos escenarios turísticos a los habituales Bilbao BBK Live Bereziak: las Torres Isozaki y el exterior del estadio San Mamés.

Todas las actuaciones serán de carácter gratuito y se repartirán los días 12, 13 y 14 de julio. Entre los grupos destacan los internacionales Parquet Courts o Gengahr, y bandas nacionales como Triángulo de Amor Bizarro, Neuman o Rural Zombies.

Además, también habrá propuestas que no se podrán ver después en el festival, como es el caso de Yawners, Grises, D’Valentina, Polock o Venturi. Según avanza la organización quedan algunas por confirmar y al apartado Bereziak se añade también la fecha de Vetusta Morla en la explanada del Museo Guggenheim (30 de junio y de pago).

The xx llevan a Bilbao su Night + Day

Por último, pero quizá lo más importante, la banda The xx ha confeccionado para Bilbao su festival Night + Day. En estos eventos, el trío realiza “colaboraciones únicas con los artistas y comunidades locales“. “Una semana de música, cine, radio y fiestas en Bilbao de la mano de uno de los cabezas de cartel del festival”, comunica la nota de prensa del BBK Live.

De esa forma, del 6 al 11 de julio, la ciudad vizcaína, en concreto el exterior del Guggenheim, acogerá una gran fiesta con diferentes actuaciones. La primera confirmada es la de Jamie xx, que compartirá el miércoles 11 de julio dos escenarios con otras grandes figuras de la electrónica aún por anunciar.

Los detalles completos del Night + Day Bilbao se darán próximamente. Igualmente las entradas para estas jornadas se pondrán a la venta este viernes 13 de julio (jueves 12 para el club de fans de la banda y Jamie Smith). Los precios se dividen en dos cantidades: 18€ (+1 para una ONG local) para los poseedores de bono o entrada de día, que también podrán conseguirlas a partir del jueves; y 30 (+1 para una ONG local) para el resto de interesados.