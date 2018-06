La BBC anuncia el cierre de sus míticos estudios en Maida Vale

A lo largo de los años hemos visto la despedida de numerosas bandas y artistas, el cierre de sellos, la caída de varios festivales y el adiós de diversas salas. La vida sigue y, a veces son sustituidos por nuevas creaciones, pero hay lugares que se ganan un lugar en nuestro recuerdo en la historia de la música. Ese es el caso de los estudios Maida Vale de la BBC, donde desde su inauguración en los años 30 del siglo pasado, numerosos artistas han grabado sesiones excluivas e inolvidables para la cadena pública británica.

Ahora, en 2018, el director general de la BBC ha informado al personal de la cadena que los míticos estudios cerrarán sus puertas para siempre y serán sustituidos por unas nuevas y modernas instalaciones en la parte este de Londres. Estamos seguros de que estas nuevas instalaciones serán arquitectónica y técnicamente inmejorables, pero el hecho de que un lugar con tanta historia y tradición, por donde han pasado artistas como los Beatles, David Bowie, Radiohead, Nirvana, Joy Division, Oasis, o donde el mítico John Peeel llevaba a cabo sus sesiones vaya a cerrar nos deja un poso de nostalgia y tristeza.

Lo que será imposible de borrar es el increíble legado que todas estas sesiones dejarán para siempre en nuestra memoria… Toda la info sobre el nuevo proyecto la podéis encontrar a continuación…

