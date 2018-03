Escucha ‘Still In Bed’, primer adelanto de lo nuevo de Baywaves

Los madrileños Baywaves vuelven con su segundo EP, It’s Been Like, que verá la luz en mayo a través del sello inglés Art Is Hard Records. Es la primera referencia en 2018 del joven grupo madrileño, del que hoy nos presentan el primer adelanto con el single Still In Bed.

Según nos cuentan desde su sello, Baywaves incorporan en este EP “un componente rítmico más ambicioso y dan un paso adelante sin perder personalidad ni frescura. Entre efervescentes guitarras funkys, bajos serpenteantes y beats quebrados, la joven banda añade una paleta de recursos en la instrumentación que les coloca en el mismo club que Washed Out, Toro y Moi o Bibio, capaces de mirar hacia la música electrónica sin perder la calidez del instrumento real“.

Baywaves continuarán su proyección internacional con este trabajo, con su primera visita a Estados Unidos la semana que viene para tocar en el festival SXSW en Austin, Texas, donde participarán en hasta 12 showcases (entre ellos, los de DIY Magazine, la emisora KEXP o los sellos Transgressive y Topshelf Records). El grupo volverá a las salas nacionales en primavera, con una fecha de presentación confirmada para Madrid el 9 de mayo en El Sol.

It’s Been Like ha sido grabado y producido junto a Hans Krüger (Delorean, John Talabot) en su estudio en Subiza y masterizado por Timothy Stollenwerk en Portland, Oregon. El trabajo estará disponible en vinilo de 12″ y en plataformas digitales el 18 de mayo vía Art Is Hard Records.