Baywaves estrenan nuevo single y presentan su nuevo EP en Madrid

Queda poco más de una semana para que Baywaves lancen su nuevo EP, It’s Been Like, que ya pudimos conocer con un primer adelanto titulado Still in Bed. Para que se nos haga más corta la espera hasta el día 18 de mayo, recientemente estrenaron un nuevo adelanto titulado I’m Tryna, con el que la banda madrileña vuelve a conquistar nuestros oídos.

Están siendo meses intensos para la joven formación, que es una de las bandasnacionales con mayor proyección internacional, ya que ha ofrecido conciertos en países como Reino Unido o incluso han sido invitados a actuar en el SXSW de Austin. Y si queréis verles presentándolo en casa, mañana miércoles 9 de mayo tenéis la oportunidad de hacerlo en la Sala El Sol de Madrid, con entradas ya a la venta en el siguiente enlace: https://www.ticketea.com/entradas-concierto-baywaves-en-madrid/

Escucha “I’m Tryna” de Baywaves a continuación: