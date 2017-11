Bastille y Craig David lanzan single en colaboración: “I Know You”

Últimamente, vamos teniendo de nuevo noticias de Bastille, que ahora presentan su colaboración con Craig David para el nuevo single I Know You, con el que el artista británico está presentando su próximo álbum The Time Is Now.

Recordemos que, recientemente, Bastille estrenaron un videoclip para el tema World Gone Mad, que sonará en la BSO de la nueva película de Netflix Bright, a estrenar el próximo 22 de diciembre.

Volviendo a la colaboración que descubrimos hoy, tanto David como los miembros de Bastille llevan tiempo siguiendo la pista de sus respectivas carrera, y ahora ha sido el momento perfecto para trabajar juntos. “He sido fan de Bastille durante mucho tiempo y hemos estado esperando el momento adecuado para colaborar. Estoy muy emocionado de lanzar esta canción y espero que os guste tanto como a mí. Escuchar la voz de Dan en este tipo de grabaciones es un momento especial, cuando actuemos en vivo este tema va a estallar absolutamente“.

Por su parte, Dan Snaith, líder del grupo, ha añadido que “siempre hemos sido grandes admiradores de la música de Craig y nos hemos hecho compañeros en los últimos años después de tocar algunos concierto juntos, por lo que componer una canción juntos en el estudio parecía completamente natural. Nos divertimos mucho haciendo ‘I Know You’ juntos, y estoy emocionado de que todos lo escuchen“.

Por último, señalar que el nuevo disco de Craig David contará con más invitados especiales como JP Cooper, AJ Tracey, Ella Mai y Goldlink.