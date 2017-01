Bastille estrena Wild World en España

Ya en julio pudimos verles pisar por primera vez la capital española para estrenar el festival Mad Cool dejándonos muy buen sabor de boca con temas como Pompeii, Flaws o Bad Blood de su primer álbum. Pero Bastille no lo dejó ahí, sino que nos quiso adelantar lo que estaba por venir y de lo que ya nos habían dado algunas pistas por sus redes sociales unas semanas antes. Y este dos meses después por fin podíamos escuchar su nuevo álbum Wild World, que se hizo de rogar casi 3 años desde el estreno de Bad Blood, su primer trabajo y el que los hizo saltar a la fama.

Con el estreno de este nos anunciaban también que pisarían España para presentarlo de forma oficial, ¡y por partida doble! El próximo 4 de febrero podremos ver a Dan, Kyle, Will y Woody en el WiZink Center de Madrid (antiguo Barclaycard Center) y el 5 de febrero en Barcelona en el Sant Jordi Club, presentándonos temas como Good Grief, Send Them Off! o Blame, uno de los vídeos más bizarros que hemos podido ver del grupo, y eso que los anteriores no se quedaban cortos.

Aunque ya los habíamos visto pasar por nuestro país numerosas veces en festivales como el Ibiza Rocks o el FIB con sus temas clásicos, esta cita con su nuevo trabajo será la oficial y la que vaticinará que Bastille no son un grupo de paso, que han venido para quedarse y de ahí subir a lo más alto.

Podéis encontrar las entradas para sus dos conciertos aquí: http://www.livenation.es/artist/bastille-tickets

Y os dejo con uno de mis temas favoritos de su nuevo trabajo, Warmth, además en una versión en los Capital Studios que merece mucho la pena echar un vistazo. ¡A disfrutarlo!

Warmth: https://www.youtube.com/watch?v=1idDZ3QHEPs