Bastille destaca entre las nuevas confirmaciones del Arenal Sound

Si alguno de los numerosos festivales nacionales destaca por su indefinición en cuanto a estilo musical se refiere, ese es el Arenal Sound, y así lo demuestran año tras año con los carteles que nos preparan nuestros amigos castellonenses. Tras unas primeras tandas de confirmaciones en las que destacaban nombres como Martin Garrix, Iván Ferreiro, Sidonie o Kase.O, hoy 23 de enero llegan nuevas sorpresas, que al igual que las primeras, secundan mi teoría.

Como decía, las confirmaciones han sido muy variopintas, y con alguna sorpresa entre ellas, pero vayamos por partes. Agárrense porque vienen curvas, y es que los británicos Bastille visitarán el festival por tercera vez para presentar su nuevo álbum, Wild World. Siguiendo en el plano internacional, los asistentes podrán disfrutar de la locura de espectáculo que es un concierto de los noruegos Kakkmaddafakka y del guitarreo romántico de Nothing but Thieves.

Ya en el plano nacional, contarán con los murcianos Varry Brava presentando su último trabajo, Safari Emocional. Y completando las confirmaciones de la tierra llegan Dinero y WAS con sus estilos musicales propios. En resumen, música de la buena.

Otros artistas que llegarán a la playa de Burriana serán Morodo, Dubioza Kolektiv, The Zombie Kids y Alizz. Como siempre, el Arenal Sound no tiene competencia en el sector en lo que a cantidad-precio se refiere, a sí que por si acaso, yo que vosotras y vosotros no tardaría mucho en comprar la entrada antes de que lleguen las subidas de precio. Así que, aquí os dejo el enlace y disfruten www.arenalsound.com