Barcelona acoge la poesía de PJ Harvey

Dos veces ganadora del Mercury Music Prize (2001 y 2011), siete nominaciones de los Brit Awards, cinco nominaciones para el Premio Grammy y otras dos nominaciones para el Mercury Music Prize. Esta es la carta de presentación de Polly Jean Harvey.

En 2015 esta cantautora se estrenaba como escritora con el libro The Hollow of the Hand y de bastante buena forma. Ahora, por primera vez en España y con motivo de la nueva edición del Kosmopolis en el CCCB de Barcelona, podremos escuchar el recital de poesía de esta gran artista entre los días 22 y 26 de marzo, y cuyas entradas podrán adquirirse a partir del próximo 21 de febrero.

Como regalo os dejo un poema de John Donne de 1624, No Man Is An Island que PJ Harvey recitó en el Down The Rabbit Hole Festival de Holanda del año pasado.

No man is an island,

Entire of itself,

Every man is a piece of the continent,

A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,

Europe is the less.

As well as if a promontory were.

As well as if a manor of thy friend’s

Or of thine own were:

Any man’s death diminishes me,

Because I am involved in mankind,

And therefore never send to know for whom the bell tolls;

It tolls for thee.

– John Donne

Es una verdadera pieza de arte que todo fan debería experimentar, así podemos aguantar el tipo y no volvernos locos hasta que llegue el día de escuchar a esta gran artista. Mientras tanto toca esperar un poco, estoy seguro de que va a ser un recital sublime que tiene dos puntos buenos para los que somos fans de PJ Harvey y amamos la poesía a partes iguales.