Avey Tare también se une a la campaña anti-Trump de la música

Han sido ya cientos de miles las campañas en contra de Trump desde su proclamación como presidente de los Estados Unidos. Con la Women´s March vimos a centenar de celebridades manifestándose, y como no podía ser menos, la música no se ha quedado atrás.

Antes de ésta, ya se anunció la iniciativa Our First 100 Days, un conjunto de canciones que tienen como objetivo beneficiar a aquellas organizaciones que económicamente se van a ver afectadas con la llegada de este nuevo presidente.

Secretly Group es el creador de este movimiento y de otros como 30 days, 30 songs. En esta campaña se pretende lanzar 100 temas inéditos desde que este fin de semana Angel Olsen lo inauguró con el tema Fly On Your Wall, y ahora Avey Tare, de Animal Collective ha presentado por su parte una demo del tema Visit The Dojo.

La idea de esta iniciativa es que la gente se suscriba por 30 dólares en adelante a partir del primer día de presidencia hasta el 30 de abril, día en el que se cumplirán los 100 días. Puedes registrarte aquí: https://ourfirst100days.bandcamp.com

Dentro de las primeras 24 horas de la puesta en marchado esta iniciativa se llegaron a recaudar hasta 11.000 dólares gracias a la colaboración de bandas como Toro y Moi, How to Dress Well, Beach Fossils, Twin Peaks, Bully y muchos más.