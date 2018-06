Avance de dos nuevos temas de Grimes

Cuando estábamos terminando de digerir que su próximo disco contará con la participación de la Youtuber conocida como Poppy y a una semana de su colaboración con la agrupación de K-Pop xyyx, la canadiense Grimes acaba de compartir un par de adelantos de las canciones en las que ha estado trabajando.

Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Twitter y se espera que sean parte de su próximo disco de estudio.

Los dos tuits contienen una grabación de un minuto de duración en las cuales podemos escuchar la parte instrumental de ambos tracks. El primero lleva por título adore u (beautiful game) y según describe Grimes es “una canción pastelosa de amor que no me gusta, pero que a todos a quienes se las he enseñado parece encantar”

well i said i’d post some snippets of new music earlier so this prob sounds terrible thru my phone recording but it’s the cheesy love song i was talking about that i don’t like but everyone else likes, made the instrumental w my new mellotron! pic.twitter.com/KDZLIY8OcF — Grimes (@Grimezsz) June 5, 2018

La segunda es una pieza titulada 4aem dice ser una canción etérea, “una interpretación ciberpunk de la película mastani bajirao”.

so this one is like my ethereal chav jam that’s like … a cyberpunk interpretation of the bajirao mastani movie (plz watch this incredible film if u haven’t) from mastanis perspective, dunno if it makes sense without the low end. these r just demos bein recorded thru my phone so pic.twitter.com/mdyXQyScj5 — Grimes (@Grimezsz) June 5, 2018

Grimes reveló a través de Twitter que anda en busca de nuevos sonidos, añadiendo, además que se encuentra trabajando en dos discos paralelos, de los cuales uno de ellos será el último que grabe con su actual sello discográfico, afirmando que será muy colaborativo y pop, mientras que el que grabe con el nuevo sello será en extremo oscuro y caótico.

Como adelantó a principio de este mes a través de la misma plataforma su próximo disco está inspirado en el videojuego Dark Souls III y tiene pensado que el lanzamiento sea a lo largo del verano.

Recordemos que su último disco de estudio Art Angels (2015) fue recibido con muy buenas críticas por parte del sector.