Austin honra a Daniel Johnston en su cumpleaños con el día del “Hi, How are you?”

El artista de folk Daniel Johnston, quien inició su carrera en Austin, será por fin homenajeado por esta ciudad tras declararse el día 22 de enero (de hecho, el día del cumpleaños de Johnston) como el día del Hi, How are you?, como el disco del artista, y que es realmente un día para apoyar a todos aquellos que libran batalla contra problemas mentales.

Daniel Johnston ha luchado contra la esquizofrenia y la depresión maniaca por años, sumándose a muchos otros artistas que a lo largo de su carrera se han visto en la terrible situación de padecer enfermedades mentales (Peter Green, Brian Wilson, Sinéad O´Connor, entre otros).

A continuación, os dejamos con una colaboración de Daniel Johnston y Jeff Tweedy haciendo el cover de You Got To Hide Your Love Away de The Beatles.