Aún quedan secretos por desvelar en el diseño de “Blackstar”

En una entrevista ofrecida a NME, Jonathan Barnbrook, el diseñador de la portada y el arte del último álbum de David Bowie, Blackstar, comentó que aún quedan secretos por desvelar en el disco y que prefiere permanecer en silencio y dejar que sean los propios fanáticos quienes descubran los pequeños regalos que el diseñador ha dejado en la edición en vinilo del álbum.

Aunque algunos fanáticos, lo más curiosos, han descubierto detalles muy especiales como, por ejemplo, que al exponer la portada del disco a la luz se desvela una galaxia de estrellas, hay muchas otras sorpresas aún sin descifar. “Desde el principio, discutimos no revelar todo. Hay ciertas cosas sobre la cubierta que no han sido descubiertas. A menudo, la gente todavía no sabe que en la parte inferior dice “Bowie” escrito con estrellas.”

Asimismo, el diseñador reveló que el propio Bowie no sabía de alguno de los secretos escondidos en el arte de Blackstar, y que en principio su idea era desvelarlo todo eventualmente, pero gracias a una discusión con Bowie sobre incluir los bocetos de The Next Day en la exihibición David Bowie Is, Barnbrook decidió dejarlo a la curiosidad de los fans.

“Me llamó por teléfono y me dijo ‘no me preguntaste sobre poner los bocetos en la exposición’. Le dije: ‘Pensé que ayudarí­a a la gente a entender cómo llegamos a ello’, y dijo: ‘No te estoy diciendo que no, pero el resultado final cambiará si muestras los bocetos’. Creo que es una lección muy importante que aprendí­. Si el producto final no es una cosa acabada e inmaculada, entonces cambia el significado – por eso para ‘Blackstar’ no he compartido todo, no he compartido los bocetos ni todos los secretos – quizás más adelante.”

La exposición David Bowie Is llegará a Barcelona y podrá ser visitada desde el próximo 25 de mayo. Será acogida por el Museo del Disseny de Barcelona durante, aproximadamente, tres meses, después viajará a la ciudad de Tokio, Japón.