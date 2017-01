Audioslave se reúnen para la anti-toma de posesión de Trump

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos empieza a tener efectos positivos sobre la actualidad musical; de forma indirecta, claro. Paralelamente a la toma de posesión de Trump frente al Capitolio de Washington DC habrá una serie de eventos de protesta, entre los que destaca un concierto anti-toma de posesión que se celebrará en la capital de Estados Unidos. El plato fuerte de este evento reivindicativo será la reunión y vuelta a los escenarios de Audioslave.

El supergrupo formado por miembros de Rage Against The Machine y el frontman de Soundgarden, Chris Cornell, dio su último concierto hace doce años. Audioslave cuenta con tres álbumes, uno homónimo, Out of Exile y Revelations. En su momento de máxima popularidad, la banda llegó a dar conciertos masivos, como el que ofrecieron en Cuba en 2005 frente a 70.000 personas. En el evento de Washington estarán acompañados por las actuaciones de Vic Mensa, Jackson Browne, Los Angeles Freedom Chour y el cómico Jack Black.

El concierto está organizado por Prophets of Rage, un grupo de artistas liderado por Rage Against The Machine, Chuck D (de Public Enemy), B-Real y Dj Lord. Precisamente Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, es uno de los músicos que más crítico se ha mostrado ante la llegada a la presidencia de Donald Trump.

Desde hace unas semanas, la ceremonia de toma de posesión de Trump se ha convertido en un tema de actualidad por el gran número de artistas que han rechazado actuar en el acto. Ha habido desde discrepancias políticas hasta bajas de última hora por amenazas. Sin embargo, músicos como Sam Moore, toda una eminencia del soul, han confirmado que participarían en el acto. El cantante ha afirmado que no se iba a “sentir intimidado por las críticas”.