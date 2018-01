Atlantic Fest 2018 confirman a The Vaccines como cabezas de cartel

The Vaccines llegarán a Atlantic Fest, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de julio en la Illa de Arousa, para encabezar el festival con su nuevo disco, Combat Sports, bajo el brazo. La esperado actuación de los británicos se producirá en el escenario Son Estrella Galicia el día 21 de julio.

The Vaccines son, sin duda, una de las bandas británicas más importantes y queridas de nuestra generación. Tras comenzar con fuerza su carrera en 2011 con el álbum debut más vendido del año, What Did You Expect from the Vaccines?, en 2012 volvieron a triunfar con Come of Age (No.1 en Reino Unido), alcanzando la segunda posición de las listas de ventas en 2015 con English Graffiti. En total, la banda ha vendido más de un millón de discos en todo el mundo hasta la fecha, además de conquistar definitivamente al numeroso público del circuito de festivales de verano a lo largo de los últimos años.

Han pasado ya 3 años desde la publicación de su anterior disco English Graffiti, pero ahora regresan y a lo grande con Combat Sports, que saldrá el próximo mes de marzo y del que ya han adelantado un par de singles. I Can’t Quit y Nightclub tienen una energía desmedida que viene a confirmar las palabras de su cantante, Justin Hayward-Young, en las que aseguraba que Combat Sports sería una vuelta a sus raíces.

Las entradas ya están a la venta en www.atlanticfest.com por 45€ + gastos hasta el 7 de marzo, siendo gratuita la entrada para los menores de 12 años.