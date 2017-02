Atención a Mordem, el nuevo proyecto de Elba Fernández (Jane Joyd)

La gallega Elba Fernández ya tiene nuevo proyecto musical. Se trata de Mordem, que supone la palabra gallega para ’muerden’ y que ha sido sacada de un poema de Rosalía de Castro, lo que ha servido de inspiración a este nuevo proyecto.

Recordemos que Elba Fernández se dio a conocer en 2010 bajo el pseudónimo de Jane Joyd y con su primera maqueta resultó ganadora del Proyecto Demo de Radio 3 y el Festival Internacional de Benicássim. En 2012 publicó su primer EP, Shy Little Jane Presents: The Dramatic Tale Of Her Animals, al que siguió una segunda entrega un año después, Shy Little Jane Presents: So Lost In This Bleak Winter Landscape, editados ambos por Origami.

En este nuevo alter ego, Elba demuestra la misma habilidad para crear ambientes y estados, pero en Mordem no predominan las cuerdas, y el folk de su anterior encarnación ha dado paso a sonidos más variados, a veces cercanos al trip hop, otras al nuevo R&B, el ambient, el pop, el dreampop… atravesado todo ello por pianos contemporáneos que van vertebrando, junto con la voz y los coros, un nuevo estilo más nórdico y menos americano.

El primer disco de Mordem se publicará en el otoño de 2017. Hasta entonces, estaremos muy atentos a sus próximos pasos.