Ataque Records reeditará en cassette el último disco de Las Robertas

Ataque Records reeditará el disco Waves of the New de Las Robertas en formato cassette en una edición muy limitada, aprovechando su próxima gira europea, que cuenta con las siguientes seis fechas en nuestro país:

17 Febrero Barcelona

18 Febrero Zaragoza

19 Febrero Pamplona

20 Febrero Madrid

21 Febrero Granada

22 Febrero Alicante

Waves of the New es el tercer LP de una de las bandas más representativas de la escena independiente de Costa Rica y Latinoamérica , lo que les ha llevado a tocar en grandes festivales como Primavera Sound, SXSW y NRMAL (México). Estamos ante 10 canciones llenas de noise pop al más puro estilo los 90 , enérgicos riffs de guitarra y bajo mezclado con psych rock creando una atmósfera de colores y misticismo.

El álbum fue grabado, producido y mezclado por Jon Greene, quien también ha trabajado con bandas como Crocodiles , Dum Dum Girls o Best Coast, y ee grabó en Rarefield Recordings (San Diego). Escucha su versión en streaming a continuación:

https://open.spotify.com/album/6Jn0ykQwhvVBCsd2xsoHUZ?si=CNAKi4whRESrNUYghXD5pw